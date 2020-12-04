БАРБЕКЮ, ГРИЛИ И МАНГАЛЫ - Grill Shop

Компания Grill Shop предлагает заинтересованным покупателям многофункциональное оборудование для гриля - брендовую продукцию высокого качества. Счастливые обладатели загородной недвижимости знают, что уличные гриль-устройства – это:

филиал функциональной «кухни» на участке;

элемент ландшафтного дизайна, украшающий придомовую территорию;

отличное настроение от замечательно проведенного досуга.

Уличные барбекю - это достаточно неприхотливые приспособления, но они настолько разные, что возникает необходимость хорошо изучить эту сферу. Поэтому к выбору гриля/барбекю/мангала следует подойти ответственно, заранее сориентировавшись в предпочтениях.

Современные устройства для гриля, используемые на открытом воздухе, позволяют воплотить в реальность огромное количество кулинарных рецептов. Применяя различные дополнительные аксессуары, можно создать блюда не только из мяса, рыбы или птицы. Запеченные овощи, грибы и фрукты, приготовленные на огне, имеют свой неповторимый вкус. Пожалуй, самое главное в правильно приготовленных явствах-барбекю – сочность. Она достигается путем грамотной прожарки продуктов со всех сторон. Пища не сохнет на огне, а запекается, сохраняя внутри все соки. Эти особенности позволяют не задумываться о том, какое меню разработать, например, для праздника на природе. Вряд ли кто-то откажется распробовать большой ассортимент блюд на огне. Сочное мясо и рыба, запеченные овощи, свежая зелень и ароматные фрукты – это идеальный вариант для удовлетворения гастрономических предпочтений любого гостя.

Большого разнообразия многозадачности во время приготовления различных блюд на огне можно добиться, используя большой стационарный мангал. Он одновременно может жарить, запекать, тушить, томить, а также служить печью для казана. Можно готовить сразу несколько продуктов при разной степени нагрева. Как это происходит? По всей рабочей поверхности жаровни располагаются различные приспособления, на которых одновременно готовятся разные продукты. В зависимости от удаленности от источника огня, их приготовление происходит с разной скоростью, степенью прожарки или запекания. Это позволяет создавать сразу несколько блюд из меню, что значительно экономит время.

Если вы планируете ставить мангальную систему в центре пространства, и у вас будет много свободного места вокруг агрегата, закажите устройство «под ключ». Что это значит? В полностью оборудованной жаровне присутствует всё для комфортного использования. Вам будут доступны мойка, дровница, различные полки, место для посуды, рабочие поверхности для разделки продуктов и т. д.

Помимо своей основной работы, огромный мангал в нерабочее время может служить дополнительным хозяйственным приспособлением. Например, поленницей, или отсеком для хранения аксессуаров и посуды для летнего уличного отдыха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

мощность – чем она выше, тем быстрее приготовится продукция и сохранится ее сочность.

материал корпуса устройства (нержавейка/чугун/камадо-керамика);

материал решетки (никелированная проволока/нержавейка/металл с антипригарным покрытием/чугун).

Зачастую любители пищи, приготовленной на гриле, предпочитают классику – угольные и дровяные приспособления. С ними, как правило, все хорошо знакомы и заранее предугадывают результат приготовления. Сочная прожарка, ароматное мясо или овощи – бесспорно, привлекают большинство людей. Но и более сложные конструкции также находят своего покупателя. Наши специалисты помогут настроить работу выбранного вами устройства для гриля, и научат правильному использованию агрегата.

Мангалы, созданные в третьем тысячелетии, как и любое техническое устройство, имеют множество современных инновационных дополнений. Современные разработки науки и техники не обошли стороной гриль-агрегаты. Например, ряд устройств является исключительно энергосберегающим. Это значит, что металлическая шашлычница состоит не только из железного материала. Как правило, внутри находится кирпичная облицовка, значительно сохраняющая тепло. Создаются также мангалы-термосы с двойными стенками. Такой агрегат равномерно распределяет тепло по все поверхности жаровни для исключения энергопотерь. Все стационарные грили оборудованы крышей, козырьком, дымоходом и дымосборником. Если ваша жаровня находится в помещении, попадание дыма внутрь здания исключено полностью. Многие мангалы оснащаются коптильней, мойкой и печью.

Если жаровня переносная, она состоит из нескольких частей. При необходимости, она разбирается на элементы, которые легко упаковывать и хранить. Неразборные системы имеют ручки и (или) колеса для передвижения в любое удобное место.

ВИДЫ ГРИЛЕЙ: ЧТО ПРЕДПОЧЕСТЬ?

Современный производитель выпускает модели мангалов для дома и дачи, предназначенные для использования:

новичками;

любителями;

профессионалами.

Они отличаются по мощности, объему, сложности «начинки». Но самым популярным критерием остается отбор по типу топлива.

В этом случае предлагается огромный выбор вариантов. Конечно, приготовленный на дровах шашлык является классикой и самым популярным гриль-блюдом. Но это прекрасный продукт должен быть приготовлен на грамотно выбранном топливе. Не все виды деревьев подходят для жарки пищи. Некоторые при нагревании выделяют опасные токсичные вещества. Поэтому к выбору дров нужно относится ответственно, в идеале доверив эту задачу специалисту.

Также существуют пользователи, не умеющие обращаться с костром, без опыта разжигания дров и (или) угля. Для них есть прекрасный вариант – газовый или электрический мангал. Не нужно беспокоиться о его самостоятельной установке. Специалисты сами произведут монтаж устройства и расскажут о его грамотной эксплуатации. Пользование такими гриль-системами не отличается от работы с электрической или газовой плитой.

ДРОВЯНОЙ ГРИЛЬ

Разновидность мангала, не имеющая крышки. Наиболее простой и экономичный уличный вариант. Может работать как на дровах, так и на стружке. Дает много дыма и не имеет возможности регулировать температуру. Идеально подходит для выездного пикника. Относится к разновидностям уличного гриля, и снабжается целым арсеналом приспособлений:

дополнительные полочки в зоне устройства;

зонт на случай плохой погоды;

подставки для одновременной прожарки нескольких продуктов;

решетки разного размера;

чугунные противни и сковороды.

УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ

Являясь классикой, такой агрегат имеет круглую или овальную форму, удобен в использовании, понятен и традиционен. Производится из следующих материалов:

нержавейка;

керамика;

чугун.

Жар длительно тлеющего древесного угля задает нужный температурный режим и хорошо его поддерживает на протяжении длительного времени. Крышка, входящая в комплектацию барбекю-гриля, и придающая сходство с духовкой, позволяет блюду пропекаться со всех сторон. Имеет специальные клапаны для регулировки температуры. Кроме запекания овощей/мяса, в агрегате можно готовить выпечку/пиццу и др. Годиться только для уличного применения.

Помимо вышеуказанных форм, работающий на угле гриль обладает следующими параметрами:

размер: это может быть как компактное устройство, рассчитанное на 2-4 человек, так и огромные агрегаты, способные накормить несколько десятков гостей. Для путешествий на природу предпочтителен барбекю-гриль небольшого размера, входящий в багажник авто;

небольшого размера, входящий в багажник авто; температурный режим: силу жара можно менять путем расположения решетки, чтобы одновременно готовить разные продукты. Еще одно приспособление – теплоотражающая крышка. Ее можно использовать, например, для выпекания хлеба или лепешек.

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ

Универсальная модификация для использования как на открытом воздухе, так и в помещении. Может иметь различные размеры/мощность: от портативных пикниковых моделей до полномасштабных модульно-стационарных уличных кухонь. Оснащены спецклапаном, предотвращающим газовую утечку. Легки в эксплуатации: достаточно нажать кнопку. По внешнему виду данное оборудование для гриля напоминает газовую плиту, но верхняя поверхность устройства состоит из решетки. При этом все продукты можно жарить без посуды. Корпус выполнен из нержавейки, устойчивой к высоким температурам.

Газовые грили имеют ряд преимуществ:

быстрая скорость готовки блюд;

простота эксплуатации агрегата;

температурный контроль;

несложный уход;

безопасное использование.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ

Данное устройство для жарки продуктов может быть как встроенным в другую бытовую технику (например, в СВЧ-печь), так и быть полноценным обособленным приспособлением. Электрогриль имеет свойство как жарить, так и коптить пищу, бывает переносным и стационарным. Для домашнего использования прибор изготавливается достаточно компактным, способным легко разместиться на кухонном столе.

По своим параметрам электрогриль имеет следующую классификацию: